Kreativ-Wettbewerb für Kinder und Jugend im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Kinder und Jugendliche im Unstrut-Hainich-Kreis waren kreativ, das wurde jetzt prämiert.

Der Wettbewerb „Jugend Creativ“ ist beendet. Die Preisträger wurden am Dienstagnachmittag in Mühlhausen ausgezeichnet. Auch Schulen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis hatten sich an dem internationalen Wettbewerb beteiligt, zu dem unter anderem die VR-Bank Westthüringen aufrief.

„Zum Thema ‘Wir – wie sieht Zusammenhalt aus?’ konnten Kinder und Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf lassen und haben überzeugt“, sagt Banksprecherin Laura Geburtig. Die Bewertung durch eine Fachjury ist abgeschlossen und die besten Einreichungen auf Orts- und Landesebene ausgewählt. Ziel sei es gewesen, dass die Teilnehmer eigene kreative Ideen in Bildern oder Kurzfilmen entwickeln und sich künstlerisch mit dem Thema Zusammenhalt auseinandersetzen.

Im Herbst, am 2. Oktober dieses Jahres, beginnt die 54. Runde des internationalen Jugendwettbewerbs „Jugend Creativ“. Dann lautet das Motto Nachhaltigkeit.