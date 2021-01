Kreativ-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Jugendwettbewerb Jugend Creativ verlängert aufgrund der Corona-Einschränkungen und der Schulschließungen seinen Abgabeschluss bis zum 10. März. Auch Schulen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis hatten sich in den vergangenen Jahren erfolgreich an dem deutschlandweiten Wettbewerb beteiligt, zu dem auch die hiesige VR-Bank Westthüringen aufgerufen hatte.

Kinder und Jugendliche haben nun mehr Zeit, um ihre Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen zum Thema „Bau dir deine Welt!“ über den ursprünglichen Abgabeschluss am 19. Februar hinaus einzureichen. Lehrern soll so mehr zeitlicher Spielraum gegeben werden, den Wettbewerb im Schulunterricht durchzuführen.

Bildbeiträge und Quizlösungen von Kindern aus Westthüringen können bei der VR-Bank Westthüringen eingereicht, Kurzfilme auf das Videoportal www.jugendcreativ-video.de hochgeladen werden.

Der 51. Jugendwettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, sich in Bildern und Kurzfilmen kreativ mit dem Thema Architektur auseinanderzusetzen oder ihr Wissen im Quiz in den Teilnahmeheften unter Beweis zu stellen. Nach Prämierungen auf Orts- und Landesebene wählen die Bundesjurys am 17. und 19. Mai die deutschlandweit besten Beiträge der Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm aus.





Weitere Informationen unter www.jugendcreativ.de