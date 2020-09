In dieser Woche wurden die Teilnehmer des 50. Jugend-Creativ-Wettbewerbs der Genossenschaftsbanken ausgezeichnet. „Ob einen Strandtag mit Papa zu verbringen oder die beste Katze der Welt zu haben. Auch ein Baum, an dem alles wächst, was wir für ein schönes und gesundes Leben brauchen, war bei den Einsendungen dabei“, erläutert Katharina Stiefel von der Bank. In gesamt Westthüringen seien mehr als 120 Bilder und ein Kurzfilm eingereicht worden. Bank-Mitarbeiter Mike Jödecke (links) überreichte die Preise an Thor Jödecke von der Grundschule Bickenriede sowie Arwen Wolfram, Matilda Hahn und Zoe Rimbach aus der Mühlhäuser Nikolaischule (von links).