Kreis lässt zwei Straßen reparieren

Unstrut-Hainich-Kreis. Eine Oberflächensanierung bei Menteroda und Heroldishausen steht bevor.

In die Reparatur zweier Straßen investiert der Kreis fast 90.000 Euro. So hoch lag das günstigste Angebot nach einer Ausschreibung. Der Kreisausschuss erteilte nun den Auftrag an eine Firma. Betroffen sind die Kreisstraße 507 zwischen Menteroda und Urbach und ein Abschnitt der K517 zwischen der Landesstraße Großengottern-Mülverstedt und Heroldishausen.

Die Kosten liegen gut 22.000 Euro über der ersten Schätzung. Grund dafür sind Lieferengpässe, Preissteigerungen für Material und die angespannte Personalsituation in der Baubranche, so die Begründung. Deshalb würde der Preis dennoch „als auskömmlich, angemessen und derzeit marktüblich eingeschätzt“.