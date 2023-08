Kreisarchiv im Unstrut-Hainich-Kreis erhält wertvolles Schlotheimer Gerichtsbuch

Mühlhausen. 1844 wurden die Schlotheimer zum Dienst an der Schlauchspritze zur Feuerbekämpfung verpflichtet. Diese und viele weitere Infos zur Stadtgeschichte sind in den historischen Aufzeichnungen zu finden.

Ein wertvolles historisches Gerichtsbuch hat der Geschichtsverein Schlotheim dem Kreisarchiv in Mühlhausen übergeben. Es informiert über 126 Jahre, in denen sich die Seilerstadt durch den Siebenjährigen Krieg und napoleonische Kriege entwickelte.

Das Gerichtsbuch enthält juristische und notarielle Aufzeichnungen zwischen 1724 und 1850. Geführt hat es das „Hopffgartschen Patrimonialgericht der Herrschaft Schlotheim mit Mehrstedt und Marolterode“. Die Herren von Hopffgarten waren von 1393 Stadtherren der zum Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gehörenden Seilerstadt mit den umliegenden Dörfern.

Die Einträge im Gerichtsbuch enthalten eine Fülle von Informationen. So zur die Verpflichtung von Bürgern im Jahr 1844 zum Dienst an der Schlauchspritze zur Feuerbekämpfung. Auch werden Orte genannt, wo Rechtsfälle stattfanden. Das sind wertvolle Hinweise auf historische Gebäude. Die Vormundschaftssachen enthalten Namen, die es heute noch in Schlotheim gibt.

1277 bekam Schlotheim das Stadtrecht verliehen. „In den 126 Jahren des Gerichtsbuches fand Schlotheim vom rechtlichen Mittelalter in die Neuzeit“, so Kreisarchivar Michael Zeng.