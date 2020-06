Kreisausschuss vergibt Aufträge für Bauprojekte

Der Kreisausschuss hat am Montag verschiedene Bauaufträge an Firmen beschlossen. Für 825.000 Euro erhält die Nikolaischule Mühlhausen eine neue Elektroanlage. In die Neugestaltung des Pausenhofs der Vogteischule in Oberdorla werden knapp 204.000 Euro investiert. Der Rückbau und die Entsorgung der alten Materialien kostet 87.000 Euro. Zudem wurden 57.000 Euro für die Instandhaltung der Kreisstraßen auf den Weg gebracht. Im Ausschuss wurde gefragt, wie mit der bis Ende Dezember geltenden Senkung der Mehrwert- beziehungsweise Umsatzsteuer bei derartigen Aufträgen umgegangen wird. Landrat Harald Zanker (SPD) sagte, dass Realisierung und Abschluss, also Rechnungsstellung, im Zeitraum der Steuersenkung liegen müssen.