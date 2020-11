Kreisel am Mühlhäuser Blobach ab Dienstag befahrbar

Am Dienstagnachmittag soll der neu gebaute Kreisel auf dem Mühlhäuser Blobach für den Verkehr freigegeben werden.

Wie es aus der Verwaltung heißt, seien die Arbeiten an Fahrbahnmarkierung und der Beschilderung gegen 13 Uhr abgeschlossen, sodass der Straßenverkehr kurz darauf wieder über den Blobach rollen könne. Vorerst aber nur vom Petristeinweg an den Mühlhäuser Bastmarkt oder in Richtung Inneres Frauentor. Die Fahrbahn in Richtung Johannisstraße bleibe gesperrt, hier seien noch Pflasterarbeiten zu erledigen. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten am Kreisel komplett abgeschlossen werden.