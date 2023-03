Kreispolitik nur noch ein Scherbenhaufen

Klaus Wuggazer kommentiert die Kreistagsdebatte zu den Schulen und ihre Folgen.

Der Kreistag hat die Entscheidungen zu den Schulen in Schlotheim und Bad Langensalza mit deutlicher Mehrheit getroffen und trotzdem einen Scherbenhaufen angerichtet. Ein zu kleines, schlecht ausgestattetes Gymnasium bleibt bestehen. Eine Förderschule an einem wenig geeigneten Standort ebenfalls. Ein stattdessen möglicher Neubau: in weite Ferne gerückt.

Dazu: Sparkonzept geplatzt, Aussicht auf Extrageld vom Land verschlechtert, Haushalt nicht mehr in Sicht. Und wieder persönliche Wunden gerissen.

Ein konstruktives Ergebnis, das Ziel jeder Politik sein muss, sieht anders aus. In den nicht-öffentlichen Ausschüssen wurde noch vernünftig diskutiert, stand sogar ein Kompromiss. In der entscheidenden Sitzung dagegen tobte eine emotionsgeprägte Wahlkampfveranstaltung statt ehrenvollen Ringens und des Blicks aufs Ganze.

Redner buhlten sichtlich um Beifall von den Zuschauern, die sich – bei allem Verständnis für Emotionen – zum Teil inakzeptabel verhielten. Das stimmt bedenklich: Bekommt künftig der Recht, der im Sitzungssaal am lautesten brüllt?

Populistisch waren einige Redebeiträge, destruktiv ist das Resultat. Welche Folgen das für den gesamten Landkreis hat, wird sich zeigen. Klar ist: Auf den Kreistag können sich der Landrat und seine Verwaltung bei der Suche nach einem Ausweg – der immer schmerzvoll sein wird – nicht verlassen.

Natürlich hat Harald Zanker auch einen Anteil am Ergebnis, das mit besserer Kommunikation vielleicht so nicht gekommen wäre. Aber er kann offenbar so wenig aus seiner Haut wie die meisten Kreistagsmitglieder. Ob nach den neuerlichen Verletzungen und vor dem nahendem Wahltermin überhaupt noch etwas geht im Kreis? Das scheint leider nicht so.