Kreisstadt Mühlhausen leidet unter Verkehr auf dem Steinweg

Fußgänger auf dem Mühlhäuser Steinweg haben seit Monaten kein leichtes Los. Wenngleich die Haupteinkaufsstraße als Fußgängerzone ausgewiesen ist, sind dort zahlreiche Lkw, Transporter und Pkw unterwegs. Eine Stunde der gemeinsamen Streife von Polizei und Ordnungsamt, die beide Behörden nun regelmäßig anstreben, zeigte bereits das Ausmaß.

Michelle-Eileen Stöckert, Vollzugsbedienstete aus dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung, und Thomas Haustein von der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sind am späten Dienstagvormittag gemeinsam auf dem Steinweg unterwegs. Das Fehlen eines Pollers an der Marienkirche ist für zahlreiche Lieferfahrzeuge der Freifahrtschein. Hinzu kommt, dass die Schilder an der Ecke Marienkirche / Markstraße zumindest am Dienstagvormittag durchaus hätten missverstanden werden können: Für den Lieferverkehr geht es gerade aus – und damit geradewegs auf den Steinweg. Das Schild, das die Lieferzeiten auf je ein paar Stunden am Vormittag und am Abend begrenzt, findet sich dahinter.

Geparkt wird in diesen Tagen gern vor den Geschäften. Manches Fahrzeug wird dabei als „alter Bekannter“ eingeordnet. Michelle-Eileen Stöckert nimmt das Handy, fotografiert hinter die Frontscheibe, wo sich keine Ausnahmegenehmigung findet, und lichtet das Fahrzeug von vorn und hinten ab, um den genauen Standort zu lokalisieren. Das Knöllchen wird hinter den Scheibenwischer geklemmt.

Haustein kümmert sich in diesen Momenten um einen Laster-Fahrer mit Kasseler Kennzeichen. 75 Euro Bußgeld sind fällig, wer mit einem solch schweren Fahrzeug in einer Fußgängerzone erwischt wird. Der Fahrer zahlt, ohne groß zu diskutieren. Während er in seinem Auto nach den Scheinen sucht, kehren in Hausteins Rücken zwei Fahrzeuge um. Sie haben die Gefahr erkannt.

Noch ärger trifft es nur Minuten später einen anderen Laster-Fahrer, der eines der Geschäfte am Steinweg beliefern will. 125 Euro Bußgeld erwarten ihn und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Die Liste der Verfehlungen ist länger als das verbotswidrige Fahren auf dem Steinweg: Während der Fahrt hielt er ein Tablet in der Hand, war nicht angeschnallt. Und letztlich wurde darüber auch noch vehement diskutiert.

Manch einer beruft sich auch auf vergangene Fahrten. Schon vor Monaten sei er diesen Weg den Steinweg gefahren, sagt der Mann mit holländischem Akzent. Und die Verkäuferinnen des Geschäfts, das er beliefert, hätten ihm gesagt, dass der Weg frei sei. Bargeld hat er nicht dabei und muss zu Fuß zu einem nahe gelegenen Bankautomaten.

Kommende Woche könnte wieder mehr Ruhe auf den Steinweg einkehren. Denn dann sollen die Polleranlagen an der Marienkirche, die über Monate defekt waren, repariert sein.

Beschwerden gibt es von Anwohnern des Steinwegs schon länger. Schon im Sommer wurden lautstarke Jugendliche und Hundebesitzer, deren Tiere die nächtliche Ruhe störten, ebenso beklagt wie rasante Radfahrer. Zudem wurden nach Aussage von Haustein immer wieder auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gemeldet.

Haustein soll in den kommenden Monaten als fester Kontaktbereichsbeamter für die Stadt Mühlhausen unterwegs sein. Noch hat das Thüringer Innenministerium als oberster Dienstherr die neue Einsatzstruktur der Kontaktbereichsbeamten im Unstrut-Hainich-Kreis nicht genehmigt. Durch die Umstrukturierung erhofft sich auch die Stadt Bad Langensalza einen speziell für ihr Gebiet verantwortlichen Polizisten. Bürgermeister Matthias Reinz hat dies in den vergangenen Monaten immer wieder eingefordert.