Kreissynode in Mühlhausen ist abgesagt

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, behördlicher Empfehlungen und Anordnungen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus hat das Präsidium beschlossen, die Herbsttagung der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen abzusagen. Wie es in einer Mitteilung des Kirchenkreises heißt, habe man die Entscheidung getroffen, um der Verantwortung für die Gesundheit der Synodalen Rechnung zu tragen. In dieser Abwägung und um keine neuen Infektionsketten entstehen zu lassen, wird die für den 14.11. geplante Synodentagung abgesagt. Nach der Verfassung der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kann der Kreiskirchenrat die der Synode vorbehaltenen Beschlüsse fassen. Diese müssen dann jedoch auf der nächstmöglichen Synode bestätigt werden. So bleiben sowohl der Kirchenkreis, das Kreiskirchenamt als auch die Kirchengemeinden handlungs- und arbeitsfähig, heißt es.