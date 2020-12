Kreistag Unstrut-Hainich beschließt den Haushalt 2021

Unstrut-Hainich-Kreis. Den Haushalt für 2021 hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises einen Tag vor Heiligabend beschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Ohne Gegenstimme billigte das Parlament auch den Finanzplan bis 2024, das Sparkonzept bis 2023 und einen Antrag auf Bedarfszuweisung. Mit der erwarteten Genehmigung im Januar hätte der Kreis dann nach mehr als 15 Jahren erstmals einen nahezu fristgerecht beschlossenen Etat für das kommende Jahr.

Der Haushalt umfasst insgesamt gut 203 Millionen Euro, davon rund 37,7 Millionen im investiven Teil. Für Baumaßnahmen, vor allem in den Schulen und für schnelles Internet, sind davon 21,6 Million vorgesehen. Die Bedarfszuweisung vom Land soll in diesem Jahr 7,48 Millionen Euro betragen – eine Zusage des Landes in dieser Höhe liege bereits vor, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). Gleichzeitig baut der Kreis weiter Schulden ab. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert.

Die Beschlüsse fielen bei vollständiger Abwesenheit der CDU und der AfD, die der Sitzung mit Ansage ferngeblieben waren. Die CDU begründete das vor allem mit der prekären Corona-Situation im Landkreis. Die AfD wiederum wollte keinen Haushalt in Abwesenheit der CDU als stärkste Fraktion beschließen, weil das undemokratisch sei, sagte Fraktionschef Iven Görbig. Der Landrat wies dies zurück und sprach von einem „klassischen Boykott“ der beiden Parteien. Falle jetzt kein Beschluss, müsse das ganze Paket wieder aufgeschnürt werden, das mit dem Land abgestimmt sei.

Der Haushalt hätte bereits am Montag beschlossen werden sollen, was aber wegen zu weniger anwesender Abgeordneter nicht ging. Die Sitzung am Mittwoch war dann in dringlicher Angelegenheit laut Kommunalordnung in jedem Fall beschlussfähig, so dass 18 von 47 Kreistagsmitgliedern reichten. Bis auf die SPD waren zu beiden Terminen auch die anderen Fraktionen nur in Teilen gekommen.