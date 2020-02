Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreistag Unstrut-Hainich: „Wir sind bei der Haushaltskonsolidierung im Plan“

Der neue Kreistag ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach den Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) sowie dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen. Die Freien Wähler haben sechs (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zu Jahresbeginn sprechen wir mit allen Fraktionschefs über die Kreispolitik. Heute: SPD-Fraktionschefin Claudia Zanker.

Bitte geben Sie nochmal eine Einschätzung zum Wahlausgang.

Wir haben drei Sitze verloren, darüber bin ich nicht glücklich. Aber immerhin sind wir zweitstärkste Kraft geblieben. Und wir sind die einzigen, die mit mir eine Frau als Spitzenkandidatin hatten und nun auch die einzige Fraktionschefin im Kreistag.

Aber die SPD stellt den Landrat, der mit seinem Amtsbonus wieder als Scheinkandidat auf der Liste stand, wenn auch auf nur auf Platz 4. Er holte dann zwar die meisten SPD-Stimmen, aber weniger als der CDU- und der AfD-Spitzenkandidat. Warum haben Sie derart stark verloren?

Landräte standen fast überall auf den Listen, auch die von anderen Parteien. Das ist nicht verboten. Das Problem war, dass die Kreistags- mit den Europawahlen zusammen stattfanden und die Entwicklung der Parteien insgesamt sich auch auf den Kreis auswirkte. Warum die AfD im Kreistag gleich auf acht Sitze kam, bleibt für mich das Geheimnis des Wählers. Vielleicht haben wir auch unsere Inhalte nicht gut kommuniziert, auch schon während der vorherigen Legislatur. Aber die einfachen Antworten auf schwierige Fragen, die sich manche offenbar wünschen, die gibt es nicht. Und dann kam recht kurz vor der Wahl noch der Bericht des Landesrechnungshofs. Die Diskussion darüber hat den Eindruck verstärkt, wir würden uns nur mit uns selbst beschäftigen. Trotzdem ist das Ergebnis für uns auch ein Ansporn, weiterzumachen, es besser zu machen.

Welche Rolle will die SPD künftig im Kreistag spielen?

Wir wollen weiter sozialdemokratische Politik machen, zum Beispiel bei der Bildung: Wir wollen sehen, ob wir im Landkreis weitere Gemeinschaftsschulen einrichten können. Wir wollen auch weiter in die Schulen investieren. Da hat der Kreis bisher auch schon alles an Fördermitteln ausgeschöpft, was möglich war.

Rückt die SPD nun noch näher an ihren Landrat, als sie es sowieso schon ist?

Wir sind selbstverständlich ganz nah am Landrat, müssen aber selbstkritisch anmerken, dass wir uns auch als Fraktion mehr profilieren müssen. Das diskutieren wir intern auch kontrovers. Andererseits haben wir bisher schon durchaus eigene Anträge eingebracht, zum Beispiel den Aufruf gegen Gewalt gegen Rettungskräfte, oder Themen wie das Azubiticket vorangetrieben.

Wie beurteilen sie die neuen Mehrheiten im Kreistag?

Wir hatten vorher eine gute rot-rot-grüne Zusammenarbeit und auf der anderen Seite CDU und FDP. Ich rede viel mit Grünen und Linken, wir wollen uns weiter absprechen. Und unsere Anträge müssen eben so gut sein, dass ihnen auch andere zustimmen können. Dabei sollte weniger die Partei-, sondern mehr die Sachpolitik im Vordergrund stehen.

Gab es denn vorher so ausgeprägte Parteipolitik? Nach außen wahrnehmbar doch eher nicht.

Es hat sich in 25 Jahren manches zu sehr auf den Landrat fokussiert. Wenn von der Verwaltung etwas kam, gab es bei manchen deshalb gleich von vorneherein eine ablehnende Haltung. Andererseits fanden auch Beschlüsse von uns oder rot-rot-grün die Zustimmung aller, wie etwa der zur kostenlosen Nutzung von Sporthallen.

Wie gehen Sie mit ihrem bisher größten Gegner, der CDU um? Sie beklagt wie auch andere, dass es nach wie vor an Informationen und Einbeziehung seitens der Verwaltungsspitze mangelt.

Es gibt ja jetzt die vom Landrat eingeführten Runden mit den Fraktionsvorsitzenden. Da hat er einen guten Weg eingeschlagen. Klar, die Kommunikation kann immer verbessert werden, aber dazu gehören beide Seiten. Außer rot-rot-grün hat zum Beispiel bisher keine Fraktion den Landrat zu sich eingeladen, Auch so könnte man mehr Informationen bekommen.

Die Kommunikation ist also besser geworden?

Ja, das ist sie. Wir müssen aber auch die Darstellung nach außen verbessern. Auch deshalb wollten wir ja einen hauptamtlichen Beigeordneten haben, um die Arbeit besser verteilen zu können.

Wie gehen Sie mit der AfD um?

Wir haben dazu keine konkreten Regeln festgelegt. Sicher ist es problematisch, wie sich die Partei in Bund und Land verhält, wenn zum Beispiel der Holocaust verharmlost wird. Die AfD ist anwesend, man arbeitet aber nicht zusammen. Grundsätzlich steht im Kreistag aber die Sacharbeit im Vordergrund.

Heißt das, Sie würden auch AfD-Anträgen zustimmen, wenn der Inhalt stimmt?

Wenn der Antrag gut für die Menschen im Landkreis ist, kann ich mir das vorstellen. Aber bisher gab es eine solche Situation noch nicht. Wenn es soweit ist, reden wir darüber.

Besteht nicht die Gefahr, dass wegen fehlender Mehrheiten im Kreistag nötige schmerzhafte Beschlüsse unmöglich werden?

Das sehe ich nicht. Wir sind bei der Haushaltskonsolidierung im Plan, nicht erst, seit ein externes Unternehmen die Strukturen im Landratsamt untersucht. Und wir haben auch schon erste Konsequenzen aus deren Arbeit gezogen, etwa die Verkleinerung des Bürgerservices, weil der Bedarf dafür fehlt.

Wo sehen Sie beim Kreis Sparpotential?

Das ist nicht einfach. Ein Problem ist, dass wir von Bund und Land immer mehr Aufgaben bekommen, aber nicht die dafür nötigen Finanzen. Dann haben wir im Kreis eine Vielfalt von Trägern im sozialen und im Gesundheitsbereich. Das ist gut, verursacht aber auch höhere Ausgaben. Die neue Organisationsstruktur im Landratsamt soll helfen, Geld zu sparen. Aber der Bericht des Landesrechnungshofs zeigt auch, dass man nicht so stark am Personal sparen darf, dass am Ende nichts mehr geht. Und wir müssen kräftig investieren in die Ausstattung, die Hard- und Software im Amt ist stark veraltet. Eigentlich wäre eine Entschuldung des Kreises nötig.

Wird der Bericht des Landesrechnungshofs nicht zu zögerlich aufgearbeitet?

Ich finde nicht. Schon im Sommer 2019 gab es dazu Gespräche im Landesverwaltungsamt. Dann kam der Auftrag, die Verwaltungsstruktur durch die externe Firma Rödl & Partner zu untersuchen, die im Dezember erste Ergebnisse vorlegte – das sind sehr wertvolle Erkenntnisse. In den Runden mit den Fraktionsvorsitzenden wurde ebenso darüber gesprochen.

Und im Januar hat der Landrat dem Landesverwaltungsamt schriftlich einen Zwischenstand zu einzelnen Punkten im Rechnungshof-Bericht mitgeteilt. Und eine interne Verbesserung des Controllings steht ohnehin schon länger auf dem Plan. Der Bericht hat uns wichtige Punkte aufgezeigt.

Aber bei einem Betrieb mit mehreren hundert Beschäftigten geht manches auch nicht so schnell. Und manches bleibt widersprüchlich: Wir sollen sparen, aber andererseits viel in Straßen investieren. Insgesamt den richtigen Weg zu finden, ist ein Spagat für jeden im Kreistag.

Welche Auswirkung hat das Landtagswahl-Ergebnis für den Kreis?

Ich glaube, keine wahrnehmbaren. Auch dort müssen jetzt überparteiliche Kompromisse gefunden werden, wobei wir als SPD wie auch im Kreis den Schwerpunkt auf Bildung legen.