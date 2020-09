Die Arbeiten am Kreisverkehr am Mühlhäuser Blobach liegen, laut Stadtverwaltung, im Plan. Nachdem die vorbereitenden Bauarbeiten abgeschlossen wurden, haben die Mitarbeiter der Universalbau GmbH am Dienstag damit begonnen im Innenkreis sowie an der Insel am westlichen Kreuzungsarm die Borde und Gossen zu setzen. Der Einbau der Frostschutz- und der Schottertragschicht in Richtung Inneres Frauentor wurde vorgezogen, um auf dem Kleinen Blobach den Aufbau einiger Schaustellergeschäfte zu ermöglichen – am Freitag beginnen hier die Mühlhäuser Schaustellertage. Der zweite Bauabschnitt mit einer Vollsperrung des Blobachs wird voraussichtlich in der vorletzten oder letzten Septemberwoche beginnen.