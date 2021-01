Kretschmer empfindet Kritik an Fraktionen als respektlos

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Vorsitzende des Kreistags, Thomas Kretschmer (CDU), weist in einem offenen Brief an Landrat Harald Zanker (SPD) dessen Kritik an Kreistagsmitgliedern zurück. Weil CDU und AfD den beiden Sitzungen zum Haushalt im Dezember mit Ansage kollektiv fernblieben, hatte Zanker im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, das beide Parteien dafür Gründe nannten, die er aber für vorgeschoben halte. Auch in der bislang letzten Sitzung hatte Zanker von einem „klassischen politischen Boykott“ gesprochen.

Das befremde ihn, schreibt nun Kretschmer, der bei der ersten der beiden Sitzungen als einziger aus der CDU anwesend war - aus Pflichtgefühl, wie er sagte. Es stehe dem Landrat nicht zu, das Fernbleiben oder die Erklärungen dazu zu bewerten, so Kretschmer. „Mit diesen respektlosen, abwertenden Worten“ bringe Zanker viele im Kreistag in Misskredit und beschädige das Ansehen eines Großteils der Mitglieder. Dagegen protestiere er. Es gebe „keinen Katalog von guten und weniger guten Entschuldigungen“, so Kretschmer weiter.

Zudem hätten im Dezember auch von allen Fraktionen Mitglieder gefehlt. Eine geschlossene Absage war allerdings nur von CDU und AfD gekommen. Die CDU hatte dies mit der Sorge um den Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona und die Vorbildunktion des Parlaments begründet; die AfD sagte ab, weil die CDU als stärkste Fraktion abgesagt hatte – so sei kein breiter demokratischer Beschluss zum Haushalt möglich.

Die Besorgnis um die Gesundheit sei eine „sehr personale Entscheidung und sollte nicht

abwertend kritisiert und gewertet werden“, schreibt Kretschmer.