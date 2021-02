Kreuzweg in Bad Langensalza

Die Passionszeit ist als Fastenzeit bekannt, aber es ginge vor allem darum, den Leidensweg Jesu Christi nachzuvollziehen, erläutert Pfarrer Dirk Vogel (Bild). Dem Weg Jesu werde nicht in Kirchenräumen gedacht, sondern an öffentlichen Orten in der Stadt, wie hier auf dem Wiebeckplatz. „Da die sonst geläufige Andachtsform nicht möglich ist, stellen wir in diesem Jahr die Kreuze immer freitags auf, so dass Menschen einzeln Andacht halten können“, sagt Vogel.