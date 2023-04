Krimi-Autor liest im Mühlhäuser Buchhaus König

Marco Schreiber stellt am 17. April im Buchhaus König in Mühlhausen seinen Nordseekrimi "Marschblut" vor.

Marco Schreiber wird mit seinem Debütroman „Marschblut“ am 17. April um 14 Uhr im Buchhaus König zu Gast sein. Der Autor wird Auszüge aus seinem Werk lesen und mit dem Publikum sprechen sowie sein Werk signieren.

Der an der Westküste Schleswig-Holsteins lebende Autor ist schon seit seiner Jugend literaturbegeistert. Fasziniert ist er seit jeher von der Wirkung der Sprache. Er bezeichnet sich als Familienmensch. Die einstige Hansestadt Mühlhausen machte den Autor neugierig: „Die Stadt wird als sehr hübsch beschrieben. Zusammen mit meiner Frau möchte ich sie erkunden.“

In seinem ersten Buch, einem Nordseekrimi, entführt Schreiber die Leser nach Dithmarschen. An der Bahnstrecke Heide-Büsum wird ein Toter gefunden. Kommissarin Katja Greets ermittelt zusammen mit dem erfahrenen Detektiv Karsten Untiedt vom LKA. Zutage kommen schlüpfrig-amouröse Abenteuer des Opfers. Die Suche führt die Ermittler nach Husum, die graue Stadt mit schwarzer Seele. Spannende Unterhaltung und nordisch-regionales Flair erwartet das Publikum an diesem Nachmittag. Der Eintritt ist frei.