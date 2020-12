Krippenschau in der Mühlhäuser Linsenstraße

Pfarrer Teja Begrich und Wendy Wellendorf (erste Reihe) sowie Matthias Geithner, Michael Janke, Andreas Hornemann (hinten von links) schauten sich diese Woche die kleine Krippenausstellung in der Mühlhäuser Linsenstraße an.

Statt einer großen Krippenausstellung zum Weihnachtsmarkt in der Bachkirche gibt es im Corona-Jahr eine kleinere, dafür länger dauernde. In der Linsenstraße sind in einer ökumenischen Schau bis zum 6. Januar Krippen, die sonst in den Stuben der Mühlhäuser stehen, zu sehen. Die schauten sich diese Woche Pfarrer Teja Begrich und Wendy Wellendorf sowie Matthias Geithner, Michael Janke, Andreas Hornemann an. Über die Facebook-Seite der Divi-Blasii-Kirche gibt es zudem Zugang zu einer digitalen Krippenschau. Ausgewählte Bilder werden mit einem kurzen Impuls täglich seit dem ersten Advent bis zum Weihnachtsfest gezeigt.