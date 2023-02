Krötenretter in Bad Langensalza gesucht

Bad Langensalza. Der BUND sucht in Bad Langensalza wieder Krötenretter. Denn die Tiere beginnen in den nächsten Tagen wieder mit ihrer Wanderung.

Die Erdkröten beginnen in den nächsten Tagen in Bad Langensalza am Böhmen und an der Umgehungsstraße mit ihrer Wanderung. Daher stellt der BUND-Ortsverband der Stadt am Samstag, 4. März, Krötenzäune auf. Und sucht dazu wieder Mitstreiter – sowohl für Aufbau als auch für Betreuung.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Böhmenhaus. Die ehrenamtlichen Helfer sollten Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe und Warnweste mitbringen.

Die Organisatoren bitten um Anmeldungen zur Planung von Mittagessen und Getränken. Kontakt per mail unter: kontakt@bund-umweltzentrum.de. Dort können sich auch diejenigen melden, die sich an der täglichen Kontrolle der Eimer beteiligen möchten.