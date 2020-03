Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kühler Kopf in aller Munde

Manches an der Krise hat auch komische Seiten. Corona ist in aller Munde? Ich hoffe nicht, dass das wörtlich gemeint ist. Wo doch dieser fiese Erreger bevorzugt im Rachen siedelt, wenn man ihn erst einmal am Hals hat – oh, schon wieder so ein unbeabsichtigtes Sprachfettnäpfchen. Ebenso von freud’schen Reflexen im Unterbewusstsein getrieben scheint die Aufforderung, jetzt kühlen Kopf zu bewahren. Wo Fieber eines der Haupt-Symptome ist.

Bloß putzige Wortklauberei? Nicht ganz: Die Gesamtsituation ist besch… und prompt herrscht das große Klopapierhamstern. Mancher nimmt manches also wohl doch zu wörtlich.

Es gibt sogar einen Begriff für den unterbewussten Drang, gehäuft solche unwillentlich vom inneren Denken gesteuerten Sentenzen auszustoßen: Bolzum. Steht in dem hervorragenden Wörterbuch „Der tiefere Sinn des Labenz“, das Begriffe für bisher Unbenanntes auflistet. Bolzum ist demnach der Drang, zum Beispiel im Gespräch mit Einbeinigen wie unter Zwang Floskeln einzuflechten à la „Die Sache hat Hand und Fuß“ oder „Mit einem Bein im Grab“ – und damit zu verraten, was das Hirn neben dem eigentlichen Gesprächsthema grade wirklich beschäftigt.

So, nun bewahren wir aber alle weiter kühlen Kopf und husten dem Virus was!