Kultur-Geheimtipp zu Wissenschaftler aus Mühlhausen

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Wissenschaftler Gottfried Christoph Beireis verdankte seinen Wohlstand der Schnellessigzubereitung. In der nächsten Denkma(h)lzeit der Mühlhäuser Museen steht er im Mittelpunkt.

In der nächsten Denkma(h)lzeit der Mühlhäuser Museen am Donnerstag, 2. März, steht Gottfried Christoph Beireis im Mittelpunkt. Der Geburtstag des Wissenschaftlers, der als eine der weniger bekannten Persönlichkeiten der Stadt gilt, jährt sich an diesem Tag zum 293. Mal.

Als „Polyhistor“ lehrte der Mühlhäuser an der Universität in Helmstedt sieben naturwissenschaftliche Disziplinen und war zudem Arzt und „Leibmedicus“ des Herzogs von Braunschweig und Lüneburg, heißt es in der Mitteilung. Für seine praktischen Demonstrationen in den Vorlesungen trug Beireis Lehrmittel zusammen, die er zu einer umfangreichen Sammlung von physikalischen Apparaten, Raritäten und auch Kunstgegenständen erweiterte.

Seinen Wohlstand verdankte Beireis aber seinen chemischen Geheimnissen, wie etwa einem Verfahren zur Schnellessigzubereitung. Auch sollen den Wissenschaftler immer wieder die Geheimnisse der alchemistischen Goldherstellung in den Bann gezogen haben.

Unter dem Titel „Denkma(h)lzeit” gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat einen kulturellen Geheimtipp. Die Kurzführung beginnt um 12 Uhr im Kulturhistorischen Museum.

Eintritt und Führung kosten 2 Euro pro Person.