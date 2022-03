Kultur, Sport, Feste: Wofür Bad Langensalza 2022 Geld ausgibt

Das Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza – hier ein Archiv-Bild von bislang letzten im Jahr 2019 - benötigt dank hoher Einnahmen nur einen geringen städtischen Zuschuss

Bad Langensalza. Haushaltsentwurf von Bad Langensalza offenbart auch, welchen Zuschussbedarf die öffentlichen Einrichtungen haben.

Der Haushaltsentwurf für 2022 offenbart nicht nur, wo Bad Langensalza in diesem Jahr investieren will. Das Zahlenwerk, das derzeit in den Stadtratsfraktionen und im Hauptausschuss diskutiert wird, zeigt auch, für welche laufenden Aufgaben die Stadt Geld ausgibt, von Kultur über Feuerwehr bis zu Festen und Märkten, die die nach zwei Jahren Corona-Pause 2022 wieder stattfinden sollen.

Vergleichsweise teuer ist das Brunnenfest, das gut 74.000 Euro Zuschuss benötigt. Zum weitaus größeren Mittelalterstadtfest muss die Stadt dagegen nur knapp 25.000 Euro draufzahlen, dank Eintrittsgeldern und Standgebühren. Das grüne Innenstadtfest kommt mit gut 6000 Euro Zuschuss aus. Der Weihnachtsmarkt benötigt gut 35.000 Euro aus dem Stadtsäckel. Der Wochenmarkt bringt der Stadt dagegen sogar 19.000 Euro in die Kasse.

Kultureinrichtungen wie Museen sind generell Zuschussobjekte. Das gilt auch für das Stadtmuseum. Es kostet 297.000 Euro bei Einnahmen von gut 18.000 Euro. Das Apothekenmuseum kostet knapp 60.000 Euro, erwirtschaftet davon aber ein Drittel selbst über Eintritt und Verkauf. Auch die Bibliothek kann nur einen Teil ihrer Kosten selbst erwirtschaften. 176.000 Euro soll der städtische Zuschuss in diesem Jahr betragen. Die Rumpelburg dagegen deckt einen Großteil der Ausgaben von 338.000 Euro selbst aus Einnahmen. Die Stadt muss dennoch 61.000 Euro drauflegen. Die Gottesackerkirche benötigt 31.000 Euro Zuschuss, das Kultur- und Kongresszentrum sogar 426.000 Euro. Der Baumkronenpfad erwirtschaftet dagegen einen Jahresüberschuss von 97.000 Euro.

Kindergärten sindeiner der größten Posten

Einer der größten Ausgabeposten im Verwaltungsteil sind die Kindergärten: Sie kosten die Stadt gut 7 Millionen Euro, davon kommen 3,7 Millionen aus der eigenen Kasse, der Rest vom Land. Zum Vergleich: Die gesamten Personalkosten der Verwaltung betragen 7,3 Millionen Euro. Kitas und Personal zusammen machen damit fast die Hälfte des gesamten Verwaltungsetats aus.

Auch die Sportstätten sind ein Zuschussgeschäft: Alleine für Stadion, Oostkamp- und Stadthalle muss die Stadt 186.000 Euro zuschießen, zudem zahlt sie für die Oostkamphalle jährlich 84.000 Euro Leasingrate ab.

Für den laufenden Unterhalt von Parks und Gärten gibt die Stadt fast eine Million Euro aus – vor allem Personalkosten. Die spezielle Bewirtschaftung der Themengärten ist da noch nicht dabei. Der Magnoliengarten ist hier mit 1500 Euro am günstigsten, der Japanische Garten mit rund 25.000 Euro am teuersten.