Kunst, Hochzeit und Musik: Das ist los am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Petra Arndt in ihrem Atelier in Schlotheim. Seit über 20 Jahren führt sie eine Kunstgalerie in Volkenroda.

Künstlerin widmet sich Berührungen

Eine neue Ausstellung mit Werken der in Schlotheim lebenden und arbeitenden Künstlerin Petra Arndt wird am Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr, im Christus-Pavillon des Klosters Volkenroda eröffnet. Unter dem Motto „Berührungen“ präsentiert sie dort Plastik, Keramik, Malerei, Grafik und eigene Gedichte.

Zu dem Motto, erklärt sie, habe sie ein Buch des freien Philosophen Wilhelm Schmid aus Berlin angeregt. Demnach sei einer der fünf Hauptsinne, der Tastsinn, in letzter Zeit in Misskredit geraten: Aus unerwünschter Berührung hätten sich allgemein Berührungsängste breitgemacht. Dagegen mache Schmid Vorschläge, wie „mit analogen Berührungen eine neue Sinnlichkeit abseits digitaler Geräte zu entdecken“ sei – ein Phänomen, das über die körperliche Ebene hinausgehe: „Wenn ich berührt werde, sinnlich, seelisch, geistig und womöglich auch transzendent, lebe ich.“

Die Kasseler Violoncellistin Regina Brunke wird die Vernissage durch eigene Beiträge bereichern. Den Besuchern wird es überlassen bleiben, in den Exponaten und Texten die Ideen Wilhelm Schmids wiederzuentdecken.

Kinder in Mühlhausen feiern Hochzeit

Eine Spatzenhochzeit gestalten am Dienstag, 27. Juni, ab 10 Uhr an der Popperöder Quelle das Mehrgenerationenhaus Mühlhausen und der Kindergarten Bienenkörbchen. In vielen Kindergärten wird spielerisch geheiratet. Mit dem Wunsch, die Zeremonie an einem besonderen Ort zu begehen, wandten sich Erzieherinnen aus dem „Bienenkörbchen“ ans Mehrgenerationenhaus. So entstand ein Projekt, das jährlich mit Kindergärten durchgeführt werden soll, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Los geht es mit einem Gang an die Quelle, dort gibt es die Zeremonie, bei der den Kindern auch die Entstehung der Popperöder Quelle nahegebracht wird, und der Fototermin auf dem Balkon des Brunnenhauses.

Sommerkonzert in Bad Langensalzaer Naturgarten

Der Bund-Naturgarten in Bad Langensalza präsentiert in diesem Jahr wieder ein Sommerkonzert. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll das Konzert am Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr in der Burggasse stattfinden. Mit dabei sind unter anderem das Duo Freistimmig und die Gruppe WiM- Weniger ist mehr. Im Rahmen des Konzerts wird der Bad Langensalzaer Lions-Club die Kinder- und Jugendarbeit des Bund-Umweltzentrums mit einem Spendenscheck unterstützen. Der Scheck wird während der Veranstaltung übergeben. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf zehn Euro. Der Erlös kommt dem Umweltzentrum und dem Naturgarten zugute.