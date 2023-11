Kunstauktion in Mühlhausen: Schüler und Eltern zeichnen für den guten Zweck

Mühlhausen. Im evangelischen Schulzentrum Mühlhausen findet am Freitag eine Kunstauktion statt. Bisher wurden mehr Bilder als im vorigen Jahr eingereicht. Das ist geplant.

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten… wird es im evangelischen Schulzentrum Mühlhausen bald wieder heißen. Am Freitag, 3. November, um 17 Uhr versteigern die Schüler der weiterführenden Schule ihre Kunstwerke.

Die Aktion fand erstmals vergangenes Jahr als eine Art Probedurchlauf statt. So kam Kleinkunst wie Bilder, Tonskulpturen, Leinwände und Holzdekoration unter den Hammer. Annett Luhn, Lehrerin am Schulzentrum und Kopf der Aktion, sagte damals: „Wir waren wirklich überrascht, dass Eltern und Großeltern der Schüler unser Projekt so kräftig gefördert haben.“

Einnahmen werden der Tafel gespendet

Das Projekt startete erfolgreich mit insgesamt 401 gesammelten Euro, die an die Tafel in Mühlhausen gingen. „Auch in diesem Jahr sollen die Einnahmen wieder an die Tafel gehen. In den nächsten Jahren wollen wir dann aber auch an andere Einrichtungen spenden“, informiert Luhn.

Eines der Kunstwerke für die Kunstauktion in Mühlhausen. Foto: Annett Luhn

Im vergangenen Jahr haben ausschließlich die Schüler an der Auktion teilgenommen, doch in diesem Jahr wird auch den Eltern die Möglichkeit geboten, kreativ zu werden. Dabei ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, bestimmte Vorgaben gebe es nicht. Auch verschiedene Zeichentechniken sind erlaubt.

Eines der Kunstwerke für die Kunstauktion in Mühlhausen. Foto: Annett Luhn

„Ich finde es einfach wichtig, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Gerade als christliche Schule müssen wir da was machen“, sagt Luhn. Einfache Spenden seien ihr zu langweilig gewesen, die Schüler sollten mit einbezogen werden. Daraufhin entstand die Idee zur Kunstauktion.

„Die Schüler werden ja dadurch auch gewürdigt, am Tag der Auktion wird zu jeder Versteigerung noch kurz erzählt, wer das Bild gemalt hat, wann und wieso es entstand“, erklärt die Lehrerin.

Eines der Kunstwerke für die Kunstauktion in Mühlhausen. Foto: Annett Luhn

In diesem Jahr habe man sogar mehr Bilder als 2022 zusammenbekommen, so seien es bisher insgesamt 20 Kunstwerke, die eingereicht wurden. Dabei sind Werke mit Landschaften, Blumenwiesen und anderen spannenden Motiven. Die Auktion wird am Freitag von Musik begleitet, die Abschlussklasse bereitet ein Catering vor.

„Jeder der kommen will, ist herzlich eingeladen. Im vorigen Jahr waren nur Schüler, Lehrer und Eltern da, aber die Veranstaltung ist öffentlich“, sagt Luhn. Sie habe schon angefragt, ob die Aktion weitergeführt werden darf. Bisher stehen die Chancen ganz gut.