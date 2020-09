Kunst in der Divi-Blasii-Kirche

Pfarrer Eberhard Vater stellt seine Kunst in der Devi-Blasii-Kirche aus. Hier zu sehen ist er in der Nähe von Siena, Italien.

Der Mühlhäuser Pfarrer Eberhard Vater eröffnet anlässlich seines 80. Geburtstages eine Ausstellung mit seinen eigenen Kunstwerken. In der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen stellt er Kalenderblätter von Mühlhausen, Aquarelle, Wege durch die Region Westthüringen sowie Bilder von Reisen durch verschiedene Länder aus. Die Eröffnung übernimmt Superintendent Andreas Schwarze aus Nordhausen. Beginn ist am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr. Um 17.30 Uhr schließt sich ein Konzert an.

Die Ausstellung wird von Sonntag, 13. September, bis Freitag, 30. Oktober, in der Divi-Blasii-Kirche zu sehen sein. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.