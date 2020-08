Investor Heiko Tierling will die teils verwahrlosten Räume der ehemaligen Strumpffabrik mit neuem Leben füllen. Auch das Strumpfmuseum soll dort künftig einen neuen Platz finden.

Das Kunstfest Weimar kommt ins Südeichsfeld. Die Entwicklung von 102 Jahren Strumpfproduktion und Stricktechnologie ist in diesem Jahr eines der Themen des international renommierten Festivals, das am 27. August in Weimar und Jena eröffnet wird.