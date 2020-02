Kurpark-Sanierung Tennstedt geht weiter

Zum Beginn des zweiten Bauabschnitts lädt Bürgermeister Jens Weimann (CDU) am Montag, 10. Februar, zu einer Informationsveranstaltung in den Kurpark ein. Die Informationsveranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Nachdem bereits 2019 bereits der Rosengarten umgestaltet worden war, geht es nun an die Wegeplanung. Laut Weimann wird diese „verschlankt“, was auch die Kosten der Pflege künftig senkt. Einige Bäume müssten jedoch dazu fallen, die krank und marode seien. „Was wir erhalten können, werden wir erhalten“, so der Bürgermeister.

In einem weiteren Bauabschnitt soll dann der Konzertbereich modernisiert und vergrößert werden. Die Gesamtkosten für die Kurpark-Umgestaltung betragen rund 1,5 Millionen Euro.