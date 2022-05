Kurs zum Breitwegerich in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Der Breitwegerich steht im Mittelpunkt eines Kräuterseminars mit Drei-Gänge-Menü in Bad Langensalza.

Um den Breitwegerich geht es in einem Kurs mit Christine Rauch am Freitag, 20. Mai, im Thüringer Apothekenmuseum „Haus Rosenthal“ in Bad Langensalza. Ab 18 Uhr erfahren die Teilnehmer alles zu dem Gewächs, von typischen Merkmalen, über Sammeltipps bis zu Inhaltsstoffen. Außerdem bereiten sie ein Drei-Gänge-Menü mit dem Kraut zu. Der dreistündige Kurs kostet 75 Euro pro Person.

Anmeldung unter Telefon: 03603/813002 oder per E-Mail an: stadtmuseum@bad-langensalza-thueringen.de.