Kurzarbeit betraf schon jeden zweiten Beschäftigten

46 Prozent der Beschäftigten im Unstrut-Hainich-Kreis waren während der Corona-Pandemie in Kurzarbeit.

Unstrut-Hainich-Kreis. Fast die Hälfte der Beschäftigten im Landkreis war im Lauf der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Von März bis Dezember zeigten demnach 1519 Betriebe für insgesamt 16.736 Beschäftigte Kurzarbeit an. Das entspricht 46 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Im Juni seien 4.332 Beschäftigte in Kurzarbeit gewesen. Die Hochrechnung für Juli belaufe sich auf 2934. Die Kurzarbeiterquote sank damit von 12,4 Prozent im Juni auf 8,4 Prozent im Juli. Zuvor waren es im Kreis bis zu 18,5 Prozent gewesen. Jüngere Zahlen liegen der Agentur aus Abrechnungsgründen noch nicht vor.

Damit diene die Kurzarbeit auch in der Krise als Instrument der Beschäftigungssicherung. "Dank der Ausweitung der Bezugsdauer auf 24 Monate, wird das auch in den nächsten Monaten viele Arbeitsplätze erhalten und dafür sorgen, dass nach dem Lockdown die Mitarbeiter schnell wieder verfügbar sind für die Unternehmen“, wird Ina Benad zitiert, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Gotha.

Die bisher höchsten Zahlen seien im April und Mai registriert worden, also während des ersten Lockdowns. Danach sank die Kurzarbeit auf teils unter 10 Prozent.

Im November seien mit der zweiten Welle von Beschränkungen die Zahlen wieder in die Höhe gegangen. Ina Benad geht davon aus, dass die Zahlen auch im neuen Jahr wieder deutlich ansteigen werden: "Gerade in der Hotellerie und Gastronomie, im Einzelhandel und in verschiedenen Dienstleistungsbranchen, die geschlossen wurden, sind die Anzeigen besonders hoch."