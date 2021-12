Kurze Tage, lange Nächte

Ab diesen Mittwoch werden die Tage wieder länger. Die Wintersonnenwende wird seit Ewigkeiten gefeiert. Zu Recht, wie ich finde. Sehr kurze Tage und extrem lange Nächte sind nicht so meins. Meistens jedenfalls. Gelegentlich ist das anders. Dann darf ich das aber selbst entscheiden und es beschränkt sich auf ein paar Tage im Jahr bei Feiern mit Freunden.

Dabei gab es auch Zeiten, da waren die Nächte kurz und die Tage auch. Das ist noch nicht so lange her. Die Zwillinge waren noch klein und hatten am laufenden Band Hunger oder Durst oder wollten einfach mal nur ein bisschen durch das Haus getragen werden zwischen 1.53 Uhr und 5.37 Uhr.

Dass beide selten gemeinsam wach wurden, machte die Lage nicht einfacher. So wechselten sich meine Frau und ich beim Fläschchengeben ab.

Wir waren jeweils vier, fünf Mal nachts wach, hatten davon am nächsten Morgen aber kaum etwas mitbekommen – außer der ständigen Müdigkeit.

Nun sind die Herren bald zwölf. Das mit der benötigten Zuwendung ist vorbei, der Appetit nach wie vor groß. Versorgen können sie sich mittlerweile fast selbstständig. Allerdings bedarf es noch eines kräftigen „Guten Morgen“, wochentags, 6.25 Uhr, damit die Jungs aus den Federn kommen – zum Glück bald wieder mit Tageslicht.