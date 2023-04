Kurznachrichten aus Mühlhausen und Umgebung

Was ist in den kommenden Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis los? Spaß auf Hüpfburgen, eine Tour mit dem Fahrrad oder eine Krimi-Lesungen gehört zu den Freizeitmöglichkeiten in Mühlhausen

Hüpfen und toben für Groß und Klein

Auf der Eventfläche am Kaufland in Mühlhausen können Kinder vom 28. April bis zum 18. Juni nach Herzenslust hüpfen und toben. Zu Gast ist Jordans Hüpfburgenspaß. Der mobile Freizeitpark mit seinen unterschiedlichen Attraktionen ist geeignet für alle Altersklassen. Geöffnet sind die Hüpfburgen Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr.

Radtour von Mühlhausen nach Küllstedt

Der Radfahrstammtisch und der ADFC laden alle Interessierten zu einer Radtour von Mühlhausen nach Küllstedt und zurück ein. Los geht es am Samstag, 29. April, um 10 Uhr, an der Eisdiele am Schwanenteich in Mühlhausen. Die Tour führt über Eigenrieden, Struth, Effelder, über den Kanonenbahnradweg nach Küllstadt. Über Kloster Anrode wird nach Mühlhausen zurückgeradelt. Für Proviant ist selbst zu sorgen. E-Bike-Fahrer sind auch willkommen.

Krimi-Lesung in Mühlhausen

Zu eine Lesung sind Interessierte am 27. April, ab 18.30 Uhr, in den Gewölbekeller des Restaurants Syrtaki nach Mühlhausen eingeladen. Zu Gast ist Autor Hans Kuhnert, der dieses Ambiente für seine Lesungen und die Vorstellung seiner Bücher nutzt. Im Mittelpunkt dieses Abends steht Kuhnerts neuer Roman „So glaubt mir doch, ich bin ein Mörder“. Es ist das zweite Buch der Reihe „Kleinstadtkripo“. Darin gesteht ein Bauunternehmer einen Mord. Es gibt aber kein Opfer und ein Tatort ist auch nicht erkennbar. Die ganze Geschichte mit noch zwei Toten auf einer Baustelle ist eine Herausforderung für das Kripoteam. Der Eintritt ist frei.