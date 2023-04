Kurznachrichten: Das ist in den kommenden Tagen los im Unstrut-Hainich-Kreis

Eine Führung durch das nächtliche Mühlhausen bietet die Touristinformation am Freitag an.

Noch keine Pläne für das Wochenende? Wir haben einige Termine für Sie zusammengefasst.

Nachtführung durch die Innenstadt von Mühlhausen

Zur Nachtführung durch Mühlhausen lädt die Touristinformation am Freitag, 14. April, um 21 Uhr ein. Laut einer Mitteilung ist eine Anmeldung unter Tel.: 03601/404770 erforderlich. Treff ist an der Touristinformation in der Ratsstraße, pro Person kostet die Führung 10 Euro. Am Samstag, 15. April, wird zudem zu einer Altstadtführung eingeladen. Treffpunkt ist wieder an der Touristinformation, die Führung kostet 8 Euro pro Person.

Vorträge über nordische Länderin Eigenrieden

Zu einem Multimedia-Abend lädt die Hainich-Zeit in Eigenrieden am Freitag, 14. April, ab 18.30 Uhr ein. Zu Gast sind Andreas Bank und Ulrike Thon, die ihre Liebe zu Ländern im hohen Norden in Bild und Ton vorstellen. Vor der Vorstellung sind die Gäste zu einem skandinavischen Abendessen eingeladen. Anmeldung; Tel.: 0178/ 1481447.

Zwei Abende zur Struther Geschichte

Die Vortragsreihe zur Struther Geschichte anlässlich der Ersterwähnung vor 750 Jahren wird am Freitag, 14. April, um 19 Uhr im Saal der „Grünen Linde“ (Lange Straße 93) fortgesetzt. Der Heimatforscher Bernward Seipel will zeigen, was alte Bilder über das Dorf und dessen Bewohner erzählen. Am Samstag, 29. April, findet ab 19 Uhr in der Festhalle ein Heimatabend der „Struther Spinnstom“ statt. Ein Mundart-Abend von Struthern, für Struther und mit Struthern.