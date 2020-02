Kutzleben. In Kutzleben ist eine Garage mit Mopeds ausgebrannt

Kutzleber Garage brennt aus

Rund 30.000 Euro Schaden hat am Mittwoch ein Feuer Schaden in Kutzleben angerichtet, berichtete die Polizei. Kurz vor 18 Uhr sei das Feuer in einer freistehenden Garage augebrochen, die darauf komplett vollständig ausbrannte. Darin wurden fünf Mopeds Raub der Flammen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.