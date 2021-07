KZ-Überlebende singt und liest in Mühlhausen

Mühlhausen. Esther Bejarano (96) zu Gast in der Thomas-Müntzer-Stadt.

Esther Bejarano (96), deutsch-jüdische Überlebende des KZ Auschwitz, ist in Mühlhausen zu Gast. Sie wird am 14. Juli, 18 Uhr, auf dem Freigelände am Scholl-Haus erwartet, dort lesen und singen. Bejarano spielte einst mit Anita Lasker-Wallfisch im Mädchenorchester. Später engagierte sie sich in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Veranstalter des Abends von „Bejarano und der Microphone Mafia“ ist der Verein Musik und Kultur in Mühlhausen.