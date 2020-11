Ladung eines Müllautos fängt in Bad Langensalza Feuer

Die Ladung eines Müllautos ging am Donnerstagmittag in Bad Langensalza in Flammen auf. Als der Fahrer den Brand bemerkte, kippte er in der Schillerstraße ab. Laut Stadtbrandmeister Steven Dierbach verteilte sich der brennende Plastikmüll über etwa 25 Meter auf der Straße. Ein größeres Problem stellten mehrere Spraydosen dar, die laut Dierbach brennend durch die Gegend flogen. Die Ursache für den Brand sei bisher noch unklar. Es dauerte mehrere Stunden, bis der Schutt gelöscht und abtransportiert werden konnte. Die Schillerstraße war bis in den Nachmittag voll gesperrt.