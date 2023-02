Land fördert Agathe-Projekt mit 230.000 Euro

Kirchheilingen. Durch das Agathe-Projekt wird älteren Menschen geholfen. Jetzt ist die Ausweitung des Modellprojekts auf weitere Gemeinden geplant.

Das Modellprojekt „Agathe“ geht in die dritte Runde. Durch die Landesförderung in Höhe von rund 230.000 Euro können auch in diesem Jahr vier Beraterinnen älteren Menschen in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt und Nottertal-Heilinger Höhen sowie in Großwelsbach helfen.

Die vier Beratinnern verfügen über langjährige Berufserfahrung im Gesundheitswesen und in der Pflege. Sie besuchen seit Mai 2021 in den Dörfern Seniorinnen und Senioren, die allein in ihren Wohnungen leben. Ziel ist es, selbstbestimmtes und gesundes Altern Raum zu ermöglichen und Vereinsamung entgegen zu wirken. Sie helfen vor allem bei Arztbesuchen und Anträgen für Pflegestufen. Darüber hinaus bieten Sprechstunden in den bisher schon errichteten Gesundheitskiosken in Kirchheilingen, Sundhausen und Urleben an.

2600 Hausbesuche gab es im vergangen Jahr

Der Unstrut-Hainich-Kreis erprobt das vom Thüringer Sozialministerium verantwortete Agathe-Konzept in Zusammenarbeit mit der Stiftung Landleben in Kirchheilingen und dem dazugehörigen Landengel-Verein. Landrat Harald Zanker (SPD) konnte daher jetzt den Förderbescheid über die Landesmittel für 2023 an Thomas Mörstedt übergeben, der Vorstandsmitglied der Stiftung ist. An der Finanzierung des Modellprojekts beteiligen sich darüber hinaus auch die Kommunen, in denen die Beraterinnen unterwegs sind.

Im vergangenen Jahr haben die Agathe-Beraterinnen mehr als 2600 Hausbesuche absolviert und 2400 Beratungsgespräche gab es in den Gesundheitskiosken, die von der Internationalen Bauausstellung (IBA) entwickelt wurden, auch Anwärter für den Deutschen Städtebaupreis sind. Weitere Kioske befinden sich derzeit in Blankenburg und Bruchstedt im Bau. Die Ausweitung des Projektes auf weitere Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis ist geplant. Derzeit gibt es unter anderem Gespräche mit Herbsleben und Großvargula.