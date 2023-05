Der Landesjugendchor Thüringen hier in Colditz.

Landesjugend-Chor musiziert in Mühlhausen

Hainich. Um „Ewigkeit“ dreht sich das Konzert des Landesjugend-Chors Thüringen beim Auftritt in Mühlhausen in der Divi-Blasii-Kirche.

In der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen musiziert am 20. Mai der Landesjugend-Chor Thüringen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und steht unter dem Motto „Ewigkeit – Ein Jegliches hat seine Zeit“.

Ewigkeit bedeutet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Ist in ihr auch die eigene Endlichkeit enthalten? Eine mögliche Antwort gibt die Bibel: „Ein Jegliches hat seine Zeit“, heißt es im Alten Testament im Buch Kohelet. Darin drückt sich der Gedanke aus, dass alles dem Wandel unterworfen ist und nichts dauerhaft Bestand hat.

Die Chor- und Orgelmusik des Programms soll auf vielfältige Weise den Begriff von Ewigkeit reflektieren. Damit sollen aber auch vor allem Jubiläen dreier Komponisten geehrt werden: der 400. Todestag des Renaissance-Komponisten William Byrd, der 100. Geburtstag von György Ligeti – eine der großen Persönlichkeiten der Modernen Musik – und der 150. Geburtstag des Spätromantikers Max Reger mit seiner herausragenden Chor- und Orgelmusik.

Vor dem Konzert probt der Landesjugend-Chor vier Tage unter der Leitung von Franziska Kuba im Kloster Volkenroda, die den Taktstock ab August an Nikolaas Schmeer weitergibt.