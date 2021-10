Landgemeinde Unstrut-Hainich will Zustand der Feuerwehr analysieren lassen

Wo braucht es neue Technik? Der Feuerwehrbedarfsplan will die Wehren in den Dörfern analysieren.

Unstrut-Hainich. Welche Konsequenten hat die Bestandsanalyse der Feuerwehren der Landgemeinde Unstrut-Hainich?

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich will einen Feuerwehr-Bedarfsplan aufstellen. Anfang des kommenden Jahres soll dessen Erstellung ausgeschrieben werden. Auch deshalb möchte Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler) den Haushalt der Landgemeinde im November, spätestens aber im Dezember verabschieden.

Im Bedarfsplan soll geklärt werden: Wie ist der Zustand der Fahrzeuge, der Technik, wo braucht es Neuanschaffungen? Die Investitionen sollen dann mittelfristig angegangen werden, sagt Zehaczek. In allen sechs Ortschaften gibt es funktionierende Wehren.

Der Unterhalt der Feuerwehr ist zwar Pflichtaufgabe – aber teuer, auch wenn sie von Land und Landkreis unterstützt und kofinanziert wird. Wie Kreisbrandinspektor Florian Krieg am Wochenende auf dem Feuerwehrverbandstag in Ammern sagte, lägen für das Jahr 2022 von den Kommunen noch keinerlei Anträge auf finanzielle Unterstützung durch den Landkreis bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vor.

Dieses Jahr hatten sich unter anderem Bad Tennstedt eine neue Drehleiter und Bad Langensalza einen neuen Rüstwagen geleistet, die der Kreis mitfinanziert.

Es sei zwar richtig, dass das Land mehr Geld für derartige Investitionen in seinem Haushalt bereithält, den Kommunen fehle es aber an Eigenkapital, die Investitionen überhaupt zu schultern, sagt Krieg.

Auch wenn die Landgemeinde Unstrut-Hainich derart große Investitionen abseits der Bestandsanalyse noch nicht für 2022 auf dem Plan habe, so werden andere Investitionsvorhaben so langsam konkret: Das Freibad in Weberstedt soll profitieren, auch die Kindergärten in Großengottern und Altengottern, bei denen die Spielmöglichkeiten erweitert werden sollen.

In beide kommunale Einrichtungen war – ebenso wie in den Kindergarten in Mülverstedt – schon dieses Jahr investiert worden. Gruppenräume wurden saniert. .