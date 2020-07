Felchta wurde von dem jüngsten schweren Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis am stärksten betroffen. Der Kreis registrierte an seinen eigenen Gebäuden wie etwa Schulen viele Wasserschäden.

Unstrut-Hainich-Landrat zieht Bilanz der Sturmschäden

Der Starkregen vor gut zwei Wochen hat auch an kreiseigenen Gebäuden Schäden angerichtet. Diese könnten aber weitgehend mit hauseigenen Mitteln behoben werden, bilanzierte Landrat Harald Zanker (SPD) in einem Bericht an den Kreistag.

Besonders betroffen war der Schulteil zwei des Salza-Gymnasiums. Dort musste für drei Tage der Unterricht ausfallen, weil das Wasser in allen Fluren stand. Das Gebäude wird bei laufendem Schulbetrieb derzeit saniert. Wie die Analyse eines Architekten ergab, sei das Wasser durch die Geschosse des Verbindungsbaus bis in den Keller gedrungen. Unterrichtsräume seien nicht betroffen gewesen. Gefahr von der Elektrik oder feuchten Decken gab es nicht. Eine durchnässte Brandschutzdecke vor dem Aufzugsschacht im zweiten Stock musste ausgetauscht werden. Die Solaranlage musste abgebaut werden, um das Dach abdichten zu können.

Schäden gab es an 14 weiteren Schulen. So stand etwa in der Forstbergschule der ganze Keller zeitweise unter Wasser. In Anrode lief Schlamm ins Gebäude. Betroffen waren auch Verwaltungsgebäude in der Brunnen- und der Bonatstraße sowie das Hufeland-Klinikum in Mühlhausen und das Hufeland-MVZ Bad Langensalza. Zur Gesamthöhe des Schadenswaren waren noch keine Angaben möglich.

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Der starke Regen sorgte dafür, dass der Schwanenteich einen weiteren Zufluss" bekam. Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Feuerwehrleute aus der Gemeinde Anrode, aus Hollenbach, waren an der Heyeröder Landstraße im Einsatz. Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Auch in der Freibad-Baustelle stand das Wasser. Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis. In der Siedlung in Felchta soll es über Nacht gut 140 Liter pro Quadratmeter geregnet haben. Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr damit beschäftigt Keller leer zu pumpen und die Straße zu reinigen. Die Lagerhalle eines Dachdeckers samt seiner darin geparktenFahrzeuge ist stark beschädigt. Teile einses Gehwegs im Ort hat es komplett unterspühlt und herausgerissen. Foto: Daniel Volkmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Ein Vater mit seinen beiden Söhnen beobachtet die Unstrut im Mühlhäuser Ortsteil Görmar. Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann



Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis In Grabe läuft massig Wasser und Schlamm vom Forstberg ins Dorf. Foto: Daniel Volkmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Foto: Daniel Volkmann



Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Auch der Bach im Johannistal in Mühlhausen führte mehr Wasser als gewöhnlich. Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Die Feuerwehr pumpte Wasser aus einem Abfluss des Schwanenteichs. Das drohte weitere Keller zu überfluten. Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Foto: Claudia Bachmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: In der Siedlung in Felchta soll es über Nacht mehr als 140 Liter pro Quadratmeter geregnet haben. Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr damit beschäftigt Keller leer zu pumpen und die Straße zu reinigen. Die Lagerhalle eines Dachdeckers samt der darin stehenden Fahrzeuge ist stark beschädigt, Teile eins Gehwegs hat es komplett unterspült und herausgerissen. Foto: Daniel Volkmann

Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

