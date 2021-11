Landratsamt Unstrut-Hainich mit neuer Adresse

Die Gebäude der neuen Kreisverwaltung in der Görmar-Kaserne. Die Blöcke 1 und 2 (rechts vorne) sind frisch saniert und werden jetzt bezogen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Weitere Teile der Verwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises ziehen jetzt in die Mühlhäuser Görmar-Kaserne.

Die Zentralisierung des Landratsamtes in der ehemaligen Görmar-Kaserne geht weiter. Kommende Woche ziehen Teile der Verwaltung um in die frisch sanierten Gebäude 1 und 2 links und rechts der Einfahrt in das Kasernengelände. Wegen des Umzugs, der schrittweise bis 19. November läuft, seien die Ämter teils eingeschränkt erreichbar. Zudem ändert sich nun auch die Postanschrift des Landratsamts.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, zieht ab Montag, 8. November der Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Migration um. Termine würden in dieser Zeit weiter online vergeben. Ab 11. November folge der Umzug des Gesundheitsamts vom Lindenbühl, ebenfalls ins Gebäude 1. Nur der Kinder-, Jugend- und amtsärztliche Dienst bleibe vorerst im alten Landratsamt. Der Fachdienst Gesundheit könne wegen der aktuellen Coronalage über die bisherigen Telefonnummern dauerhaft erreicht werden. Sie sind auch im Netz auf www.unstrut-hainich-kreis.de zu finden.

Ab 15. November ziehen dann die Fachdienste Soziales, Jugend und Bildung sowie Familie und Leistung aus der Brunnenstraße ins Gebäude 2 der Kaserne. Dort gebe es bis zum 19. November keine Terminvergaben. Bürgerinnen und Bürger würden gebeten, nicht persönlich ins Amt zu kommen. Die telefonische Erreichbarkeit sei jedoch über die zentrale Einwahl unter Telefon: 03601/8 00 gewährleistet. Ebenso könnten die E-Mail-Adressen der Ämter durchgehend genutzt werden.

Mit dem Umzug ändert sich ab Donerstag, 11. November, auch die Postanschrift des Landratsamtes. Sie lautet ab dann Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen. Dort steht dann auch der Briefkasten für Fristsachen. Der Schaukasten für öffentliche Bekanntmachungen bleibe vorerst am Lindenbühl 28/29.

Weiterhin sind die Gebäude des Landratamts wegen Corona für den Besucherverkehr geschlossen. Terminvergaben erfolgen telefonisch. Die Bereiche Kfz-Zulassung, Führerscheinbehörde und Migration vergeben zudem Termine online.