Landtagsabgeordnete aus Herbsleben spendet Teil ihrer Bezüge

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Landtagsabgeordnete Cordula Eger spendet ein Teil ihrer Diäten an Vereine im Unstrut-Hainich-Kreis.

Thüringer Landtagsabgeordnete, die Mitglied im Verein Alternative 54 Erfurt sind, spenden monatlich einen Teil ihrer Diäten für gemeinnützige Projekte Freistaat. Auch die Landtagsabgeordnete Cordula Eger (Die Linke) aus Herbsleben ist Mitglied. Von ihrem Engagement konnten in diesem Jahr soziale Projekte von neun Vereinen im Unstrut-Hainich-Kreis in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Jugend und Erziehung profitieren. Von dem Verein seien Spenden in Höhe von 3990 Euro ausgeschüttet worden, so Eger in einer Mitteilung.

Dazu gehören der Förderverein Thepra Förderzentrum Am Fernebach Bruchstedt, die Feuerwehrvereine in Nägelstedt und Wiegleben, der Kulturverein Stadtmauerturm, der Förderverein des evangelischen Kindergartens Elisabeth von Thüringen, das Jugendblasorchester Nägelstedt, der Landschaftspflegeverein Bollstedt, der Reha-Sportverein Mühlhausen und der Garten des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Bad Langensalza.

„Es freut mich sehr, dass ich meine Diäten-Erhöhungen über den Verein Alternative 54 Erfurt für soziale Projekte spenden kann. Damit möchte ich mich auch für das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder bedanken“, sagt die Landtagsabgeordnete. Hinzu kämen persönliche Spenden in Höhe von 660 Euro an die Ehrenamtlichen der Tafel Schlotheim, die Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit in Bad Langensalza für die Aktion Wunschbaum, eine Lama-Patenschaft (Unstrut-Lamas Herbsleben), ein Baum für die Sonnenhofschule in Bad Langensalza und für die Gemeinde Mosbach zur Minderung der Schäden nach dem Starkregen, informiert Eger weiter.

Der Verein Alternative 54 Erfurt wurde 1995 gegründet. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres wurden seitdem von den Mitgliedern 1.572.765 Euro Spenden vergeben.

Gemeinnützige Vereine können Anträge auf Zuwendungen online unter www.alternative-54.de stellen.