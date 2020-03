Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langensalza: Koch-Projekt mit Zwiwellotte in dritter Runde

Das Projekt Zwiwellotte des Vereins Zwiwel (Zwischenwelten) geht in die dritte Runde. Kinder zwischen 6 und 16 erfahren bei diesem Kochprojekt allerlei Wissenswertes über gesunde Ernährung, kochen mit frischen, regionalen Produkten, basteln, filzen, töpfern, malen und vieles mehr, so Projektleiter Sven Sippel. In Workshops begeben sich die Teilnehmer auf kulinarische Zeitreise durch die Jahreszeiten, bei der ihr Bewusstsein für regionale und gesunde Ernährung geweckt sowie der soziale und wertschätzende Umgang miteinander gefördert werden sollen. Die Rezepte der zubereiteten Gerichte werden in einem selbstgestalteten Kochbuch gesammelt und können so, mit oder ohne Eltern, leicht nachgekocht werden.

Die in den Kursen entstandenen Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekten werden zum Abschluss eines jeden Workshops während einer Präsentation ausgestellt.

Nächsten Termine: Café International Mühlhausen ab 17. März dienstags. Tafel Bad Langensalza ab 18. März mittwochs. Mehrgenerationshaus Mühlhausen ab 19. März donnerstags – alle Veranstaltungen 16 bis 19 Uhr. Kontakt über den Verein Zwiwel 0177/7997676