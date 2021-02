Langensalzaer in USA inhaftiert

„Gegen 24 Uhr ging das Tor mit Stacheldraht hinter mir zu. Hier wurde noch in der Nacht für uns ein Essen gereicht, weiß gedeckte Tische und ein Essen wie in einem Hotel. Ich war mit der erste Gefangene in diesem Lager.“ Dieser Tagebucheintrag von Werner Deubner ist auf den 9. November 1943 datiert. Zu diesem Zeitpunkt ist der 32-Jährige aus Langensalza seit drei Tagen als Kriegsgefangener in den USA. Kurz zuvor wurde er in Italien gefangen genommen. Es sollte vier Jahre dauern, ehe er zurück in seiner Heimat bei seiner Frau und den zwei Söhnen war.

Werner Deubner (im Bild) geriet als deutscher Soldat in Kriegsgefangenschaft, lebte und arbeitete mehrere Jahre in den USA und in England. Foto: Werner Deubner / Verein Spuren