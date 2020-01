Langzeitschutz für Brücken

Es ist kein leichter Job, den die Mitarbeiter machen. Er ist verbunden mit viel handwerklicher Arbeit, und er setzt Köpfchen voraus. Aber das, was die Angestellten der Indukor Göthling GmbH aus Eigenrode nördlich von Mühlhausen leisten, ist wichtig für die Sicherheit von Autobahn- und Eisenbahnbrücken, über die täglich mehrere Tausend Menschen und tonnenweise Lasten bewegt werden.

Vor ziemlich genau 25 Jahren gründete Peter Göthling in Eigenrode ein Unternehmen für Industrieanstriche. Anfang der 1990er-Jahre hatten er und seine Brüder bereits als Masten-Anstreicher in anderen Firmen gearbeitet. 1994 entschied sich Göthling, selbst eine Firma aufzubauen und für mehrere Stahlbauer Brückengeländer mit Korrosionsschutz zu versehen.

Heute sind die Brüder des Firmengründers, Frank und Ralf Göthling, sowie seine Tochter Sophia Degenhardt die Geschäftsführer der Indukor Göthling GmbH.

Seit fast neun Jahren ist Christian Vockrodt im Unternehmen. Die Mitarbeiter schenkten der Firma zum 25. Jubiläum eine Erinnerung. Foto: Alexander Volkmann

Das Prinzip des Korrosionsschutzes hat sich seit diesen Jahren kaum geändert, erläutert Frank Göthling. Doch die Art der Aufträge sei anders geworden. Jetzt sind es vor allem Stahlbrücken und Geländer, die durch das Auftragen von Beschichtungen gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. So seien Autobahnbrücken besonders gefährdet wegen der aggressiven Atmosphäre mit Streusalz, Bremsstaub und Abgasen. Sollte eine Verzinkung bei diesen großen Stahlteilen überhaupt möglich sein, würde sie nicht ausreichen.

Beim Brückenbau kommt also die Firma aus Eigenrode ins Spiel. Vor der Verkehrsfreigabe wird zwei- bis dreimal die Beschichtung aus Epoxidharz aufgebracht. So können die Planer damit rechnen, dass die Teile bis zu 35 Jahre geschützt sind.

Auch die Sanierung alter Brücken ist eines der Arbeitsfelder von Indukor. Teils über 100 Jahre alte Bahnbrücken werden für eine Sanierung eingerüstet. Stück für Stück wird dann in provisorischen Schutzräumen an der Brücke der alte und bleihaltige Lack abgestrahlt bis der metallisch blanke Stahl zum Vorschein kommt, der wiederum neu beschichtet werden kann – per Pinsel oder Rolle, jedenfalls mit der Hand.

„Wenn der Bauherr die Brücke einmal in Angriff nimmt, kommt die alte und mit Schwermetallen belastete Beschichtung gleich runter“, erklärt Göthling. Das mache Folgemaßnahmen weniger aufwendig.

Bundesweit ist der Betrieb mit seinen 14 Mitarbeitern unterwegs. Zu den imposantesten Projekten gehören zwei sanierte und über 120 Jahre alte Bahnbrücken am Chemnitztalradweg sowie die Rodenkirchener Brücke am Kölner Ring der A4 und die Fleher Brücke über den Rhein in Düsseldorf.

Die Rodenkirchener Brücke in Köln wurde von der Firma aus dem Unstrut-Hainich-Kreis neu gestrichen. Foto: Frank Göthling

Das Ganze ist eine körperlich schwere Arbeit. Aber auch fachlich gilt es jede Menge Regelwerke zu beachten. Wenn die alte Beschichtung runter muss, sind Arbeits- und Umweltschutz zu beachten, teilweise sind die Einhausungen, in denen die Mitarbeiter arbeiten, klimatisiert und mit Absaugeinrichtungen versehen.

Seit 2002 ist die Indukor auch für den Fahrzeugbau tätig. Der Anlagen- und Maschinenbau ist ein weiterer Bereich. Dieser soll nun ausgebaut werden. Neben dem Firmensitz in Eigenrode hat der Betrieb Standorte in Ammern und Menteroda.

Frank Göthling ist durch etliche Lehrgänge auch ausgebildeter Korrosionsschutz-Inspektor, was bedeutet, dass er mit seiner Firma nicht nur Arbeiten ausführen, sondern auch beraten, planen und Maßnahmen überwachen darf. Außerdem hält er regelmäßig Vorträge als Dozent der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt in Halle.

„Leider haben wir keine Auszubildenden gefunden“, meint Göthling, „wir suchen Lehrlinge im Bereich Maler und Lackierer mit der Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz.“ Seit fast neun Jahren ist Christian Vockrodt im Unternehmen. Als Vorarbeiter im Betriebsteil in Ammern beendet er gerade seinen Meisterlehrgang und soll künftig ebenfalls in die Geschäftsführung aufrücken.