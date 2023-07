Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße bei Seebach wird am Montagnachmittag eine 63 Jahre alte Frau verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Laster kracht in PKW: Frau bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt

Seebach. Ein Kipplaster kracht am Montagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis in den Kleinwagen einer 63 Jahre alten Frau. Dabei verletzt sie sich schwer. Das ist bislang zum Unfall bekannt.

Verletzt wurde die 63 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens bei einem Unfall am Montagnachmittag. Sie fuhr kurz vor 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 von Großengottern kommend in Richtung Höngeda. Nach Angaben der Polizei musste die 63-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf Höhe des Kartoffellagerhauses bei Seebach verkehrsbedingt halten.

Der 72 Jahre alte Fahrer eines Lasters erkannte dies zu spät, leitete eine Gefahrenbremsung ein, zog nach links in den Gegenverkehr, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Laster krachte in das Heck des Kleinwagens. Infolgedessen schob er die 63-Jährige samt Kleinwagen auf einen davor stehen gebliebenen Laster. Die Fahrerin verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Mühlhausen gebracht werden.