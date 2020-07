Bad Langensalza. Über eine Länge von 500 Metern verteilte sich am Freitag die Gülle in einem Straßengraben.

Laster verliert Gülle auf Bundesstraße bei Bad Langensalza

Ein Laster mit Gülle hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 247 bei Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) seine Ladung verloren.

Über eine Länge von 500 Metern verteilte sich am Freitag die Gülle in einem Straßengraben, wie eine Sprecherin der Polizei Nordhausen am Freitag sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Gülletank in einem Kreisverkehr seitlich umgekippt und hätte den gesamten Sattelzug mitgerissen.

Der Fahrer des Lasters befreite sich laut Polizei selbst aus dem Fahrerhaus. Er wurde leicht verletzt. Die Erde mit Gülle werde nun abgetragen und in ein nahe gelegenes Feld umgeschichtet. Laut Polizei werden sich die Arbeiten noch über den ganzen Tag hinziehen.

Ein Schaden für die Umwelt könne vorerst ausgeschlossen werden, so die Polizeisprecherin. Der Sachschaden war am Freitagmorgen noch unklar.

