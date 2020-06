Lastwagen bei Windeberg in Flammen

Zu einem brennenden Lastwagen wurden die Feuerwehren aus Mühlhausen, Menteroda und Oberdorla am Freitagvormittag gerufen. Das mit Aushub beladene Gespann geriet gegen 11 Uhr auf der Landstraße kurz vor der Abfahrt nach Windeberg in Brand. Wie Einsatzleiter Uwe Kruse von der Mühlhäuser Wehr mitteilte, habe das Fahrzeug bereits voll gebrannt, als die Feuerwehr eintraf. „Der Laster hatte einen gut gefüllten Tank. Wir haben uns darauf konzentriert, dass dieser nicht auch noch in Flammen aufgeht“, so Kruse. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr Oberdorla kam zum Einsatz, um den Kraftstoff abzupumpen. Gut 30 Retter waren über mehrere Stunden im Einsatz.