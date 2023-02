LCC im Unstrut-Hainich-Kreis mit Veranstaltungsreigen

Auch in Lengenfeld unterm Stein freuen sich die Närrinnen und Narren, dass sie wieder Fasching feiern können.

Lengenfeld/Stein. Der Lengenfelder Carneval-Verein lädt zum Veranstaltungsreigen unter dem Motto „Hier hat Man(n) noch Hitze, nur Frauen an der Spitze“.

„Hier hat Man(n) noch Hitze, nur Frauen an der Spitze“, so lautet das Motto des Lengenfelder Carneval-Vereins (LCC), der wieder zu einem närrischen Veranstaltungsreigen einlädt.

Den Auftakt bildet am Freitag, 10. Februar, der Jugendfasching – mit Gardetanz und DJ-Musik. Beginn im Gemeindesaal ist um 21.11 Uhr. Am Donnerstag, 16. Februar, ist dann ab 19.11 Uhr Weiberfasching. Die Prunksitzung findet am Samstag, 18. Februar, statt. Beginn ist um 19.11 Uhr.

Zum Familienfasching wird für Sonntag, 19. Februar, ab 15.11 Uhr eingeladen. Und um 11.11 Uhr beginnt am 20. Februar die Rosenmontagsfeier. Der Verein kann in dieser Saison auf sein 68-jähriges Bestehen zurückblicken.