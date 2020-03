Leben in die Innenstädte Mühlhausens und Bad Langensalzas bringen

Die Händlerinitiativen in Mühlhausen und Bad Langensalza starten in den kommenden Wochen mit Ideenbörsen in die neue Saison. Ziel soll es sein, weitere Mitstreiter und neue Ansätze für die Belebung der Innenstädte zu finden.

In der Kreisstadt lädt der Verein „Zurück in die Mitte“ (Zim) zu einer Auftaktveranstaltung ein, bei der am Dienstag, 10. März (19 Uhr, Stadtbibliothek Jakobikirche) über bisherige Aktionen berichtet sowie ein Ausblick auf künftige Veranstaltungen geben werden soll. Anfang 2018 hatte sich der Verein gegründet, mittlerweile engagieren sich ein Dutzend Mitglieder darin. Im Fokus steht die Belebung und Rekultivierung der Mühlhäuser Innenstadt. Mit der Organisation des Autofrühlings, der dieses Jahr am 19. April zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt, hatte der Verein seine Aktivitäten vor zwei Jahren begonnen nachdem sich der Gewerbering aufgelöst hatte.

Eine Fortsetzung erfährt auch das Streetfood-Festival in diesem Jahr vom 1. bis 3. Mai. Mit der Weißen Nacht am Bachplatz sowie Aktionen, wie der langen Einkaufsnacht im Advent, hat Zim weitere gut besuchte Veranstaltungen aus der Taufe gehoben. Fortgesetzt und ausgebaut werden sollen auch die Rosenpatenschaften gemeinsam mit der Stadtverwaltung und die Modenacht von Zim und den Mühlhäuser Museen, sagte Anja Sennewald vom Verein.

Allerdings scheint die große Zahl der Aktivitäten das Engagement der Akteure, die zumeist eigene Unternehmen führen, mittlerweile sehr zu fordern. „Wir suchen deshalb auch noch Mitstreiter, die sich für unsere Stadt engagieren wollen und weitere Ideen und Anregungen mitbringen“, erklärt Sennewald. Deshalb soll es zur Auftaktveranstaltung auch eine Ideenbörse geben.

Gastronomen luden im Sommer 2019 erstmals zu großer Tafel mit außergewöhnlichem kulinarischem Angebot an der Bad Langensalzaer Marktkirche ein – ein voller Erfolg. Foto: Klaus Wuggazer

Ähnliche Interessen verfolgt der Gewerbeverein in Bad Langensalza. Gemeinsam fit für die Zukunft – unter diesem Motto sollen am 24. März (17 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum) Hauseigentümer, Vermieter, Händler, Gastronomen, Vertreter der Stadt und des Gewerbevereins zusammenkommen. Geplant ist ein Forum, auf dem über die Zukunft Innenstadt gesprochen wird. Thema ist auch die Bekämpfung des Leerstands. Außerdem sollen Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden. Referenten werden die aktuelle Situation vorstellen und Bilanz ziehen. Der geplante City-Manager, Aktionen wie Tischlein deck Dich, Heimat-Shoppen oder Hand in Hand sind die gemeinsam angeschobenen Projekte der Innenstadt-Initiative. Die Beschaulichkeit kleiner Städte könne Gefahr und Chance zugleich sein, hatte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Christian König, bei der Ankündigung des Forums gesagt.

Eine Chance für Bad Langensalzas Händler könnte die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Erfurt sein. Die Kurstadt ist Außenstandort. Derzeit prüft die Kur und Tourismus Bad Langensalza GmbH mit einem Fragebogen die Bereitschaft der Händler, sich mit Aktionen daran zu beteiligen.