Lebensfreude pur zum Festivalstart in Mühlhausen

Mühlhausen. In Mühlhausen beginnt am Donnerstag die Konzert und Kurs-Reihe Clarinet & Friends“.

Mit Außergewöhnlichem startet „Clarinet and Friends“ am Donnerstag, 8. Juni, in seine neue Saison. Denn das Mühlhäuser Musikfestival, das bis Sonntag, 11. Juni, ein ebenso farbenfroh-vielseitiges wie hochwertiges Konzert-, Workshop- und Rahmenprogramm anbietet, bringt zu seiner Eröffnung erstmals Musik aus der Zeit der Bauernkriege in die Müntzer-Stadt: Musik, die zwar 500 Jahre alt sein mag, deren Spiel- und Lebensfreude jedoch heute nicht weniger mitreißt als damals.

Zu Gast bei „Clarinet and Friends“ ist das tschechische Trio „La Gioia“, das ab 19 Uhr in der Jakobikirche quasi die Popmusik der Renaissance zum Besten gibt. Die drei für ihre lebendige Bühnenpräsenz gefeierten Musikerinnen nehmen ihre Hörer dabei mit auf eine Zeitreise, wenn der zarte Klang der historischen Laute dazu einlädt, feinen Klangdetails zu lauschen, wenn der warme Klang der Viola da Gamba die Fantasie in Schwingung bringt und wenn sie auf den Flügeln des Gesangs mal nachdenkliche, mal wunderbar komische Texte Stoffe aus fernen Zeiten in die Welt des Heute tragen. Lautenlieder, die vom Leben, der Liebe und den Wundern der Natur erzählen.

3K-Performance führt zum Thema des Abends

Eingeleitet wird das Konzert vom Schauspieler-Duo Diana Floetenmeyer und Peter Wagner von der Theaterwerkstatt 3K. Sie wollen mit einer Performance zu Thomas Müntzer eine neue Idee bei „Clarinet and Friends“ begründen: So wird zukünftig jedes Konzert des Festivalprogramms von einer Vorgruppe eingeleitet.

Karten für das Eröffnungskonzert wie auch für alle weiteren Veranstaltungen des Festivalprogramms sind im Ticketshop Thüringen unter www.ticketshop-thueringen.de zu haben; Restkarten gibt es am jeweiligen Abend.