Lehrerausbildung in Mühlhausen gefordert

Mühlhausen. Die Lehrerausbildung soll in Thüringen dezentralisiert werden. Eine Regionalstelle in Mühlhausen wurde verschlafen, sagt Stadtrat Andreas Lindner.

Die Thüringer Landesregierung arbeitet derzeit an einem Kabinettsbeschluss, um dem chronischen Lehrermangel zu begegnen. Sie will nun die Lehrerausbildung dezentralisieren und dazu fünf Regionalstellen schaffen. „Das muss ein Weckruf für Mühlhausen sein“, sagt Stadtratsmitglied Andreas Lindner (AfD).

Er fordert, die Pädagogische Hochschule in Mühlhausen wiederzueröffnen. Stadtverwaltung, Schulen und Landkreis sollen dafür kämpfen. Die vom Land geplanten Regionalstellen sollen für die Lehrämter an Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien ausbilden, eine zusätzlich auch für Förderschulen und eine zusätzlich für Berufsschulen. „Das größte Berufsschulzentrum Thüringens befindet sich übrigens genau bei uns in Mühlhausen“, so Lindner.

Chance mit einem ausgefeilten Konzept

Die Regionalstellen sollen noch in diesem Jahr in Erfurt, Eisenach, Gera, Meiningen und Nordhausen entstehen. Warum nicht in Mühlhausen? Lindner kritisiert, dass die Kreisstadt durchaus bedacht worden wäre, wenn sich entsprechende Instanzen darum bemüht hätten. Eine Chance sieht er immer noch. Er fordert ein ausgefeiltes Konzept.

Eine neue Pädagogische Hochschule in Mühlhausen könnte, unterstützt von den Universitäten Erfurt und Jena, ein reformerisches Pilotprojekt im Zentrum Deutschlands werden und einen real-pädagogischen Neuansatz in der Lehrerausbildung wagen. „Ich rufe alle Verantwortlichen dazu auf, umgehend Gespräche mit all unseren Schulen zu führen und schnell eine Mühlhäuser Bewerbung für eine der geplanten Regionalstellen beim Thüringer Kabinett einzureichen“, so Lindner.